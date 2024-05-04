Какие заморозки могут перенести листовые и кочанные салаты?
Эксперт рассказал о защитной функции пигментов.
Эксперт рассказал о защитной функции пигментов.
Возвратные заморозки — это не только традиционные в средней полосе России «черемуховые холода», но и, увы, неприятность, которая может приключиться даже в июне. Противостоять им — и довольно эффективно — можно пленочными укрытиями и поливами в ночь накануне прихода холодов. Но многие огородные растения вовсе не такие уж и неженки, как кажутся. Сейчас на грядках у многих дачников уже готовятся дать первый урожай салаты. Чем чреваты заморозки для них?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Салаты — листовые, кочанные, полукочанные — культивируемые на большинстве российских дач вполне себе холодостойкие. Но на разных стадиях по разному. По мере роста сопротивляемость салатов заморозкам только увеличивается. Это не означает, что они вообще не требуют никакой защиты, однако в сравнении с многими другими культурами она, эта защита, минимальна.
И нуждаются в ней при самых тяжелых обстоятельствах, только всходы салатов. Да, они способны выдержать холода до минус 3С, но не более, если столбик термометра опускается ниже, то могут и погибнуть. Чтобы этого не произошло — пролейте грядки с салатными всходами и укройте либо полиэтиленовой пленкой (если вы находитесь на даче и не собираетесь в ближайшие 2−3 дня уезжать), либо нетканым укрывным материалом, если заглянули в огород только на короткое время.
В фазе сформировавшейся розетки салаты могут выдержать уже и более суровое испытание — понижение температуры до минус 6С. Если вдруг прогноз сулит больший заморозок, то меры предохранения точно такие же, как и в первом случае.
А вот уже сформировавшиеся растения выдерживают заморозки и до минус 10С. Особенно устойчивы к холодам те сорта салатов, у которых листья пигментированы, например Радиккико, Лолла Росса и ряд других, но среди салатов без указанной пигментации достаточно сортов, которым возвратные похолодания фактически нипочем.