11:16 (мск), источник: © РИА Новости

В Ереване затопило несколько улиц

ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении.

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В Ереване затопило несколько улиц | Источник: © РИА Новости

«С 23.45 (22.45 мск) 3 мая по 7.00 (6.00 мск) 4 мая национальный центр кризисного управления получил сообщения, что в ряде административных районов Еревана, в частности, Кентрон (Центр), Эребуни, Шенгавит, Давташен, Нор-Норк, из-за проливных дождей затоплены улицы, строения, офисные помещения, в воде застряли транспортные средства», — говорится в пресс-релизе спасательной службы.

Отмечается, что пожарные-спасатели провели дренажные работы, эвакуировали машины.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате затопления нет», — заявили в спасательной службе.

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