В Ереване затопило несколько улиц
ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении.
ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении.
«С 23.45 (22.45 мск) 3 мая по 7.00 (6.00 мск) 4 мая национальный центр кризисного управления получил сообщения, что в ряде административных районов Еревана, в частности, Кентрон (Центр), Эребуни, Шенгавит, Давташен, Нор-Норк, из-за проливных дождей затоплены улицы, строения, офисные помещения, в воде застряли транспортные средства», — говорится в пресс-релизе спасательной службы.
Отмечается, что пожарные-спасатели провели дренажные работы, эвакуировали машины.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате затопления нет», — заявили в спасательной службе.