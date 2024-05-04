11:25 (мск), источник: ТАСС

На Кубани объявили штормовое предупреждение по заморозкам

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Источник: Агентство «Москва»

«Ночью и утром 5 и 6 мая местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки до минус 3 градусов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений.

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