На Кубани объявили штормовое предупреждение по заморозкам
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Ночью и утром 5 и 6 мая местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки до минус 3 градусов», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений.