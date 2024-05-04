В Свердловской области около 74 тыс. человек остались без света из-за непогоды

«По имеющейся на данный момент информации, из-за сложных погодных условий произошли прорывы на линиях электропередачи, в результате чего приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24 населенных пунктах (около 74 тыс. человек), в том числе в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО г. Новоуральск, Сысерть, пос. Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в нескольких населенных пунктах также приостановлено водоснабжение и отопление. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль восстановление подачи коммунальных ресурсов жителям региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в пресс-службе компании «Россети Урал» сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада в регионе задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 170 человек, привлечено 69 единиц спецтехники.
Уральский гидрометцентр 3 мая объявлял о штормовом предупреждении в нескольких регионах Урала. В первой половине дня 4 мая на юге Свердловской области и на севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, днем 4 мая в отдельных районах сильные гололедные явления, метель, установление временного снежного покрова.