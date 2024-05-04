Синоптик Ильин рассказал, что на следующей неделе в Москву придет зимняя погода
На следующей неделе в столицу придут заморозки, будет идти снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.
На следующей неделе в столицу придут заморозки, будет идти снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.
По его словам, хорошей погоды на следующей неделе ждать не стоит. В понедельник в столичном регионе пройду небольшие дожди, а ночью будут заморозки.
— В понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью температура будет плюс 1−3 градуса, а днем — 9−11 градусов выше нуля. Ветер будет северо-западный, по силе — 6−11 метров в секунду. В Московской области днем местами пройдет небольшой дождь, но обойдется без существенных осадков. Температура ночью в регионе будет от 0 до плюс 5 градусов, местами не исключены заморозки до минус 1−2 градусов, — сообщил специалист.
Синоптик отметил, что во вторник ночью пройдет мокрый снег, будет пасмурно и дождливо.
— 7 мая не обойдется без дождей. Погода будет пасмурная, дождливая. Ночью температура не опустится ниже плюс 2−4 градусов. Но и днем тепла не будет. Ожидается около плюс 6−8 градусов в Москве. В Московской области местами пройдет мокрый снег. Температура ночью — от 0 до плюс 5 градусов, а днем — от 4 до 9 градусов тепла. Ветер будет северо-восточный, с порывами до 15 метров в секунду, — предупредил Ильин.
Согласно прогнозу синоптика, в среду, 8 мая, сохранятся небольшие осадки при облачной, практически без прояснений, погоде:
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— Ночью температура воздуха ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем также будет холодно — плюс 4−9 градусов. Ветер ожидается плотный, северо-западного направления, 7−12 метров в секунду.
В четверг, 9 мая, в Москве обойдется без осадков, а вот по области местами продут небольшие дожди, считает специалист:
— Температура ночью в Московском регионе ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, местами будут заморозки до минус 5 градусов. В Москве температура опустится ниже нуля градусов. В ночные часы столбики термометров могут показать до минус 2 градусов даже в центре города. Температура днем будет плюс 6−8 градусов. Ветер ожидается достаточно плотный, северо-западный, по силе — 5−10 метров в секунду.
А вот в пятницу в столицу придет потепление, сильных ночных заморозков уже не будет, заверил метеоролог:
— В пятницу ночью вероятность заморозков будет минимальна, но температура все равно будет находиться около 0 градусов. В Москве и в Московской области можно ожидать от минус 1 до плюс 1 градуса. Сильных заморозков по сравнению с предыдущими днями не будет. В дневные часы будет облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха поднимется до 10−15 градусов выше нуля.
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В выходные дни в столице будет достаточно тепло и без осадков, уверен синоптик:
— Похожая дневная температура — 10−15 градусов тепла — сохранится в субботу и в воскресенье. Существенных осадков в дневные часы не ожидается. Но в субботу в ночные часы местами пройдут дожди. Снега в эти дни уже не будет, потому что температура ночью в этот период будет достаточно высокой — плюс 5−10 градусов. Умеренный ветер будет дуть с юго-западного направления, а в воскресенье повернет на западное и северо-западное. Его скорость составит 3−6 метров в секунду, а порывы — до 7−12 метров.
Атмосферное давление будет расти до среды и приблизится к отметке 765−770 миллиметров ртутного столба. Потом показатель начнет понижаться, добавил специалист.
— В среду и четверг будет максимальное давление на неделе — около 765−770 миллиметров ртутного столба, а далее начнет понижаться. К выходным оно упадет на 15 единиц и составит 750 миллиметров ртутного столба, — заключил Ильин.