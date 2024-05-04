14:34 (мск), источник: © РИА Новости

В Сочи прогнозируют грозу и подъем уровня воды в реках

СОЧИ, 4 мая — РИА Новости. Ветер с порывами от 16 до 17 метров в секунду, гроза и выход рек из берегов возможны в Сочи с вечера субботы до воскресенья, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В Сочи прогнозируют грозу и подъем уровня воды в реках | Источник: © РИА Новости

«В Сочи прогнозируется ухудшение погодных условий. В соответствии с предупреждением метеорологов, с вечера 4 мая и до конца дня 5 мая 2024 года. На территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза. Возможно усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный. Местами вероятны порывы скоростью 15−17 метров в секунду», — говорится в сообщении властей.

На фоне непогоды в течение суток в воскресенье возможны подъёмы уровней воды в реках местами до неблагоприятных отметок.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности», — предупредили в сочинской мэрии.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Сочи и на соседней федеральной территории Сириус пасмурно, идет небольшой дождь, ветра нет, температура воздуха плюс 17 градусов.

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