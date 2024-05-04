Пауки атаковали подмосковные участки: что с ними делать
Эксперты объяснили, зачем нужны членистоногие на огороде.
Эксперты объяснили, зачем нужны членистоногие на огороде.
На удивление много пауков появилось в этом году на дачных участках, на грядках и в теплицах. Хорошо это или плохо, гадают садоводы. Чтобы разобраться в этом вопросе, «МК» расспросил экспертов.
С одной стороны, пауки на участке — явление частое и привычное. Как правило, они никак не влияют на посадки, а потому многие даже не пытаются от них избавиться и вообще не обращают на этих насекомых внимания. Но подозрения начинают закрадываться в тот момент, когда вы замечаете, что членистоногих стало слишком много на вашем огороде, а особенно в парнике, где растут томаты, перцы и огурцы.
— На самом деле пауки действительно не представляют опасности для ваших посадок, — говорит агроном Алексей Васнецов. — Это касается как рассады, ботвы и корней взрослых растений, так и самих плодов. Оказывается, что их привлекают другие насекомые, которые любят селиться в почве под крышей теплиц и парников.
Вот почему резкое увеличение числа членистоногих будет говорить о том, что в грунте слишком много «корма» для них.
— Лучший вариант взаимоотношений с пауками вне жилья — наблюдать со стороны за тем, как они активно лопают огородную нечисть и друг друга. И никак не вмешиваться в этот полезный процесс , — говорит агроном Анатолий Васильев.