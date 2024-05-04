В Вологде зафиксировали самую холодную ночь за последние 59 лет
ТАСС, 4 мая. Самую холодную за последние 59 лет ночь зафиксировали в Вологде, сообщил Вологодский ЦГМС.
ТАСС, 4 мая. Самую холодную за последние 59 лет ночь зафиксировали в Вологде, сообщил Вологодский ЦГМС.
«Прошедшая ночь на 4 мая в Вологде стала самой холодной с 1965 года. Минимальная температура составила −6,5 градуса, в 1965 году [составила] −4,9 градуса», — говорится в сообщении на официальной странице ЦГМС во «Вконтакте».
В ночь на 3 мая температура воздуха снижалась до −2…-5 градусов, на крайнем востоке региона сформировался даже временный снежный покров.
По прогнозам вологодских синоптиков, причиной значительного понижения температуры стала перестройка синоптических процессов — вместо юго-западного и южного переноса воздушных масс установился устойчивый северо-западный и северный. Дальнейшее прохождение циклонов будет лишь способствовать затоку новых порций холодного арктического воздуха, поэтому потепление придет не раньше середины мая. До этого времени среднесуточная температура воздуха будет на 3−4 градуса ниже нормы.