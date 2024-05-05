Сколько урожая дает редиска с 1 квадратного метра
Эксперт рассказал, чего можно и чего нельзя требовать от корнеплода.
Эксперт рассказал, чего можно и чего нельзя требовать от корнеплода.
Вершина, к которой стремятся все дачники, и именуемая урожаем вещь довольно субъективная. Особенно применительно к такой культуре, как редис. Многим довольно пары пучков, зато съеденных уже во время майских праздников (а то и раньше), а кто-то сообразуется с неким бизнес-планом, согласно которому данный сорт обязан дать не менее стольких-то килограммов. У любого овоща есть предел урожайности, выше которого он вряд ли прыгнет. Какова же урожайная планка у редиса? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Как вы понимаете, количественное выражение урожая зависит от многих факторов. Особенности сорта, как соблюдались необходимые для данной культуры условия выращивания, какова максимальная масса корнеплода и так далее.
Что касается редиса, то давайте оперировать конкретными фактами. Масса одной редиски у большинства сортов колеблется в пределах 10−20 г. Есть особо крупноплодные сорта Малиновый гигант, Красный великан и другие, у которых один корнеплод может весить до 30−40 г.
Один кустик редиски дает в среднем от 1 до 10 корнеплодов. За сезон можно получать 2−3 урожая.
При этом имеем в виду, что редис в процессе выращивание мы не перекармливали удобрениями, не применяли никаких затей, направленных на искусственное увеличение корнеплодов или их количество на кусте, то есть делали все по обычному дачному стандарту.