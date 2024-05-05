Можно ли сажать на даче саженцы с листьями?
Эксперт рассказал о некоторых приемах выживания.
Эксперт рассказал о некоторых приемах выживания.
Первейшая заповедь садовода — на саженце при посадке не должно быть листьев! Если они есть — значит, продавцы либо не удосужились их удалить, либо вам впаривают заведомо некондиционный товар. Но это — теория. В жизни, все, разумеется, несколько иначе. Покупая саженец с листьями, дачник все равно внутри надеется на принцип «если нельзя, но очень хочется, то можно». Насколько оправданы подобные ожидания?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Формально, конечно же, саженцы с листьями для посадки сейчас, в мае (впрочем, как и для осенней посадки), это очень плохо. Вы, конечно, можете не устоять перед искушением — когда, допустим, перед вами вожделенный сорт яблони или груши, за которым вы долго охотились, а других экземпляров уже нет и время с посадкой поджимает. Однако, наличие листьев означает только одно —в деревце уже вовсю идет движение соков, а значит, с приживаемостью будут большие проблемы.
И тем не менее, если вы готовы бороться с трудностями, приобрести такой саженец можно. Просто, при соблюдении еще одного условия. Смотрите теперь не на вершки, а на корневую систему.
Довольно велика вероятность, что при таком наличии земли система в целом не очень пострадала и позволит дереву сдюжить с перемещением на новое место. Только в таком случае с особой тщательностью следуйте выполнению правил подготовки посадочной ямы от размеров, до объемов внесенной органики. Плюс — внимание и правильный полив нужны будут такому саженцы едва ли не до следующего сезона, в отличие от прочих.
А вот если к листьям «прилагается» еще и обнаженные корни, то такой саженец не следует покупать ни при каких обстоятельствах. Все ваши старания пойдут насмарку — это сто процентов. Каким бы желанным для вас не был этот сорт — в итоге ничего кроме разочарования и потери денег вы не получите.