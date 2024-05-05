Какой рецепт вареников с творогом придумал Менделеев
Иногда он придумывал что-нибудь своё — отварной рис с красным вином, ячневую кашу, поджаренные лепёшки из риса и геркулеса. Порой одно из этих блюд он просил подавать каждый день по целым месяцам.
Иногда он придумывал что-нибудь своё — отварной рис с красным вином, ячневую кашу, поджаренные лепёшки из риса и геркулеса. Порой одно из этих блюд он просил подавать каждый день по целым месяцам.
Дмитрия Менделеева мы знаем в основном как химика. Однако нет, наверное, ни одной области знания или технологии, где бы он не отметился.
В их число входит и кулинария, и даже диетология. Вот свидетельство его близких: «Дмитрий Иванович не только не страдал ожирением, как многие его коллеги, но и не был даже полноватым… Иногда он придумывал что-нибудь своё — отварной рис с красным вином, ячневую кашу, поджаренные лепёшки из риса и геркулеса. Порой одно из этих блюд он просил подавать каждый день по целым месяцам. В кругу наших знакомых такие любимые кушанья Дмитрия Ивановича входили в моду, но только они входили в моду, как Дмитрий Иванович придумывал другое».
Однако, проводя кулинарные эксперименты, Менделеев оставался верным традиции и даже стал соавтором статьи «Вареники» в словарь Брокгауза и Евфрона, скромно подписавшись греческой буквой «Дельта». Их он назвал «очень питательным кушаньем».
Ингредиенты:
Приготовление:
«Пшеничное тесто замешивается и раскатывается в тонкий слой. Из него нарезаются круглые, косоугольные или квадратные куски. В них кладут протёртый творог, защипывают края, кладут в кипящую воду и, когда они всплывут, вынимают, поливают растопленным маслом и кушают со сметаною. С варениками сходны колдуны Западной России и пельмени (ушки, пермени) Восточной России и Сибири, только начинкою служит различное мясо с жиром».