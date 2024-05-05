Ученые: прибрежные ураганы стали усиливаться по всему миру
И всему виной последствия от глобального потепления.
И всему виной последствия от глобального потепления.
Ураганы — одни из самых разрушительных природных катаклизмов в мире. Их способность наносить ущерб формируется окружающей средой: теплые океанские воды, направляющие ветры и атмосферная влажность влияют на возникновение и силу стихии.
Новое исследование показало, что прибрежный климат существенно изменился с 1979 года. Это и послужило причиной, почему ураганы по всему миру стали возникать с такой частой периодичностью. Ученые отмечают, что ситуация будет усугубляться, если глобальное потепление продолжит набирать обороты.
Авторы научной работы обнаружили, что средняя скорость, с которой возникали ураганы, увеличилась с 1979 по 2000 год — она составляла 0,37 узла каждые шесть часов. А в период с 2000 по 2020 год значения увеличились в более чем три раза и составляли уже 1,15 узла каждые шесть часов.
Ученые отмечают, что эта глобальная тенденция, скорее всего, будет усугубляться в условиях изменения климата. Согласно исследованию, практически каждая береговая линия континентальной суши будет страдать от ураганов в условиях глобального потепления.
Авторы новой работы отмечают, что всему виной повышенная влажность и изменение скорости и направления ветра на разных высотах атмосферы Земли. Если потоки ветра достаточно сильные, они могут нейтрализовать образование урагана, а слабые потоки, наоборот, уже не могут воспрепятствовать стихии. Исследователи обнаружили, что сила ветра ослабнет на большей части земного шара, особенно вблизи прибрежных районов Северного полушария, в более теплом климате.
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