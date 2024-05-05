12:03 (мск), источник: Газета.Ру

На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

Российские ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса — Х, которая стала второй за неделю.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +16°

Данные приводит центр мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

«5 мая в 09:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут», — отмечается в сообщении.

Также специалисты зарегистрировали три вспышки класса М.

Предыдущая вспышка класса X произошла 3 мая. Она вызвала на Земле магнитную бурю уровня G3, «сильную» по шкале мониторинга. В некоторых регионах европейской части России наблюдались полярные сияния.

Ученые прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь. Длительность солнечного цикла может составлять от девяти до 14 лет, и последний солнечный максимум был зафиксирован в 2013 году.

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