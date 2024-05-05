12:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Ставрополе выпал обильный снег

СТАВРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости.

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В Ставрополе выпал обильный снег | Источник: © РИА Новости

Ранее региональное МЧС предупреждало, что в Ставропольском крае 5—6 мая ожидаются заморозки в ночные и утренние часы.

Около 7.00 утра (совпадает с мск) в воскресенье в Ставрополе пошел снег. Снегопад продлился около двух часов, затем он сменился дождем.

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