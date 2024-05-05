В Ставрополе выпал обильный снег
СТАВРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости.
СТАВРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее региональное МЧС предупреждало, что в Ставропольском крае
Около 7.00 утра (совпадает с мск) в воскресенье в Ставрополе пошел снег. Снегопад продлился около двух часов, затем он сменился дождем.