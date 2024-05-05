15:30 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая из-за подхода циклона, который принесет сильные дожди.

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Власти Владивостока объявили свободное посещение школ 6 мая | Источник: © РИА Новости

«Отсутствие ребенка в муниципальных школах Владивостока в понедельник, 6 мая, не будет считаться прогулом. Такое решение принято из-за сильного дождя, который ожидается предстоящей ночью в краевом центре. При этом все муниципальные школы Владивостока 6 мая будут работать в штатном режиме», — сообщает мэрия.

По прогнозам синоптиков, во Владивостоке ожидается до 50 миллиметров осадков менее чем за 12 часов. Все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в связи со смещением активного циклона над акваторией Японского моря. Утром и днем 6 мая, ночью 7 мая в южной половине Приморского края ожидаются сильные дожди, на юге края — локальные очень сильные дожди. На юге и юго-востоке края может выпасть до месячной нормы осадков. На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром со скоростью 18−23 метров в секунду, на мысах порывами до 30 метров в секунду. На реках южных и юго-восточных районов ожидаются локальные дождевые паводки.

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