15:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Ингушетии произошло второе за день землетрясение

НАЛЬЧИК, 5 мая — РИА Новости. Второе за день землетрясение произошло в воскресенье в Сунженском районе Ингушетии, его магнитуда составила 3,6, жертв и разрушений нет, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Источник: Reuters

«В 14.04 мск в воскресенье поступило сообщение от диспетчера Северо-Осетинского филиала ФГБУ “Научно-исследовательский центр “Единая геофизическая служба Российской академии наук”, что в Республике Ингушетия (эпицентр) Сунженский район, произошло сейсмособытие на глубине 9 километров магнитудой 3,6. Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается”, — говорится в сообщении.

Магнитуду землетрясения ведомство не уточняет.

«Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — отмечает МЧС.

Утром в воскресенье ведомство сообщало, что в 09.29 мск на территории Сунженского района произошло сейсмособытие на глубине 12 километров магнитудой на поверхности 2,6. В результате разрушений также не было, никто не пострадал.

 'Их уничтожили': в Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
Заходят группами. В Крыму готовятся к 'серьезному вторжению' в Черном море
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»