В Ингушетии произошло второе за день землетрясение

«В 14.04 мск в воскресенье поступило сообщение от диспетчера Северо-Осетинского филиала ФГБУ “Научно-исследовательский центр “Единая геофизическая служба Российской академии наук”, что в Республике Ингушетия (эпицентр) Сунженский район, произошло сейсмособытие на глубине 9 километров магнитудой 3,6. Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается”, — говорится в сообщении.
Магнитуду землетрясения ведомство не уточняет.
«Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — отмечает МЧС.
Утром в воскресенье ведомство сообщало, что в 09.29 мск на территории Сунженского района произошло сейсмособытие на глубине 12 километров магнитудой на поверхности 2,6. В результате разрушений также не было, никто не пострадал.