16:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Светлый понедельник. Что можно и что нельзя делать 6 мая 2024 года

6 мая 2024 года начинается Светлая седмица, которая следует за Пасхой.

Источник: Reuters

На 6 мая 2024 года приходится понедельник Светлой седмицы — недели, следующей сразу за Пасхой Христовой. Светлый понедельник в народе называли Поливальным или Мокрым. В этот день было принято обмениваться крашеными яйцами и угощать друзей и родных куличами.

Какие события вспоминают в Светлый понедельник?

На службах этого дня чтиться память апостолов. Раньше в Светлый понедельник по завершении утрени в константинопольским храме Софии организовывался крестный ход в храм святых Апостолов. Там патриарх совершал Божественную литургию. Этот храм — к сожалению, не сохранившийся, — был одним из важнейших символов Константинополя: его построил еще равноапостольный Константин Великий, расположив в храме двенадцать кенотафов (пустых гробов) для апостолов и гробницу для себя самого — в центре. Впоследствии в храм были принесены святые мощи многих апостолов; в нем был похоронен целый ряд византийских императоров. Служба в этот день была, тем самым, не только продолжением Пасхи и подчеркиванием роли апостолов как свидетелей Воскресения, но и молитвой над гробами императоров предыдущих веков.

Еще этот день носил народное название Поливальный понедельник. Возникло оно от традиции окатывать девушек водой, чтобы они были красивыми и здоровыми.

Что можно делать 6 мая 2024 года?

  • День для молитв
  • В этот день принято собирать пышные столы и угощать гостей
  • День не постный — можно есть и пить все
  • Работать можно, но от тяжелого труда себя лучше освободить

Что нельзя делать 6 мая 2024 года?

  • Нельзя предаваться унынию и мрачным мыслям
  • Нельзя завидовать и желать окружающим зла
  • Нельзя ругаться
  • Нельзя напиваться допьяна и объедаться
  • В этот день не совершаются венчания и заупокойные службы

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