Светлый понедельник. Что можно и что нельзя делать 6 мая 2024 года
6 мая 2024 года начинается Светлая седмица, которая следует за Пасхой.
6 мая 2024 года начинается Светлая седмица, которая следует за Пасхой.
На 6 мая 2024 года приходится понедельник Светлой седмицы — недели, следующей сразу за Пасхой Христовой. Светлый понедельник в народе называли Поливальным или Мокрым. В этот день было принято обмениваться крашеными яйцами и угощать друзей и родных куличами.
На службах этого дня чтиться память апостолов. Раньше в Светлый понедельник по завершении утрени в константинопольским храме Софии организовывался крестный ход в храм святых Апостолов. Там патриарх совершал Божественную литургию. Этот храм — к сожалению, не сохранившийся, — был одним из важнейших символов Константинополя: его построил еще равноапостольный Константин Великий, расположив в храме двенадцать кенотафов (пустых гробов) для апостолов и гробницу для себя самого — в центре. Впоследствии в храм были принесены святые мощи многих апостолов; в нем был похоронен целый ряд византийских императоров. Служба в этот день была, тем самым, не только продолжением Пасхи и подчеркиванием роли апостолов как свидетелей Воскресения, но и молитвой над гробами императоров предыдущих веков.
Еще этот день носил народное название Поливальный понедельник. Возникло оно от традиции окатывать девушек водой, чтобы они были красивыми и здоровыми.