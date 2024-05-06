09:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда картофель надо окучивать в первый раз

Эксперт рассказал, что дачникам надо знать о плавающих сроках.

Уход за картофелем со всеми тонкостями и нюансами известен вроде бы давно и прописан в календаре каждого дачника. И все равно каждый сезон вопрос о сроках окучивания возникает чуть ли не у каждого третьего владельца картофельного поля. Особенно это касается первого окучивания. Так когда конкретно его делать? Разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— По классике первое окучивание проводится через три недели после посадки картофеля. В зависимости от сорта ждут, пока всходы достигнут высоты в 6−8 или 10−15 сантиметров, после чего окучивают их, засыпая почвой до тех пор, пока снаружи не останется сантиметра три ростка. Но! Если появление всходов картофеля приходится на период возвратных заморозков — а такое бывает сплошь и рядом, особенно в регионах северных и Сибири, да и средняя полоса России редко бывает исключением — то положение резко меняется.

Всходы картофеля, вне зависимости от достигнутой на момент похолодания высоты, присыпаются почвой практически с верхом — только не слишком толстым слоем.

Этот процесс тоже называется окучиванием, однако, по сути, таковым не является. Просто устанавливается защита, помогающая пережить минусовые температуры и не остановиться в развитии.

После того как заморозки уходят и риск их возвращения становится практически равным нулю, засыпанный картофель возвращают в исходное положение, убирая защитный слой почвы. И вот уже после этого надо следить за ростом, и если он начинает переваливать за 15-сантиметровый порог, то тогда и проводится то самое первое окучивание, только на свободе можно оставлять побольше свободного стебля — все 5, а то и 10 сантиметров. То есть, как видите, сам срок первого окучивания находится в плотной связке с климатическими условиями в данной местности. Если усредненно, то приходится он на конец мая — начало июня, плюс-минус 7−10 дней, в зависимости от региона произрастания картофеля.

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