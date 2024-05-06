Какую температуру выдерживает редиска в теплице весной?
Эксперт объяснил, почему вредны крайности в жаре и холоде.
Эксперт объяснил, почему вредны крайности в жаре и холоде.
Посев редиски в теплице, казалось бы не сопряжен ни с какими рисками. Даже, если теплица неотапливаемая. Но ведь жара может навредить не хуже холода. И хотя редис в рейтинге неприхотливости занимает неизменно верхние строчки, это вовсе не означает, что некоторыми показателями можно пренебрегать. Каковы же пределы, которые редис способен выдержать?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Редис — культура довольно холодостойкая и в распоряжении дачников сегодня предостаточно сортов и гибридов его, способных творить чудеса закалки. Но это не означает, что возможности его безграничны.
Редис способен взойти при температуре +1+3С, но это относится не ко всем сортам абсолютно. Прибавка на 1 градус (+2+4) существенно расширяет всхожий сортимент, но если стоит погода с более низкими температурными показателями, то надежды на хорошую всхожесть очень малы.
В условиях неотапливаемой теплицы всходы редиса способны вынести — без укрытия — заморозки до — 1−2С. Если же всходы будут укрыты, то большинство всходов выживет и при −3−4С. Но более — вряд ли.
Теперь об избытке тепла. Именно редису он крайне некомфортен. Как правило растение реагирует на него измельчанием или вовсе отсутствием корнеплодов и уходом в высокий стебель. Это касается температурного разлета от +24С до 30С. Если температура в теплице еще выше, даже при должном поливе редис хиреет. Так что важно соблюсти баланс, чтобы похвальная холодостойкость не выходила редису боком.
Кстати, указанные температуры ровно так же работают и для редиса, растущего в открытом грунте, имейте это в виду.