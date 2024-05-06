10:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Какую температуру выдерживает редиска в теплице весной?

Эксперт объяснил, почему вредны крайности в жаре и холоде.

Источник: РИА "Новости"

Посев редиски в теплице, казалось бы не сопряжен ни с какими рисками. Даже, если теплица неотапливаемая. Но ведь жара может навредить не хуже холода. И хотя редис в рейтинге неприхотливости занимает неизменно верхние строчки, это вовсе не означает, что некоторыми показателями можно пренебрегать. Каковы же пределы, которые редис способен выдержать?

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Редис — культура довольно холодостойкая и в распоряжении дачников сегодня предостаточно сортов и гибридов его, способных творить чудеса закалки. Но это не означает, что возможности его безграничны.

Редис способен взойти при температуре +1+3С, но это относится не ко всем сортам абсолютно. Прибавка на 1 градус (+2+4) существенно расширяет всхожий сортимент, но если стоит погода с более низкими температурными показателями, то надежды на хорошую всхожесть очень малы.

В условиях неотапливаемой теплицы всходы редиса способны вынести — без укрытия — заморозки до — 1−2С. Если же всходы будут укрыты, то большинство всходов выживет и при −3−4С. Но более — вряд ли.

Теперь об избытке тепла. Именно редису он крайне некомфортен. Как правило растение реагирует на него измельчанием или вовсе отсутствием корнеплодов и уходом в высокий стебель. Это касается температурного разлета от +24С до 30С. Если температура в теплице еще выше, даже при должном поливе редис хиреет. Так что важно соблюсти баланс, чтобы похвальная холодостойкость не выходила редису боком.

Кстати, указанные температуры ровно так же работают и для редиса, растущего в открытом грунте, имейте это в виду.

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