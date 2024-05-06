Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир днем в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря», — говорится в сообщении пресс-службы.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.