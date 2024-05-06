К берегам Камчатки после зимовки вернулись серые киты

«Четверых китов из тех, которых встретили, мы уже знаем, а один кит — новенький для нашего каталога. Все они худые, за лето должны им накопить достаточно жировых запасов», — говорится в сообщении.
Серые киты совершают ежегодные миграции: весной они покидают теплые южные моря, где проводят зиму, и отправляются на север, чьи воды богаты кормом для нагула. Здесь киты проведут ближайшие полгода, будут копить запасы подкожного жира. Один из нагульных районов для этих животных — Кроноцкий залив. Морские прогулки к серым китам являются одним из наиболее популярных туров для жителей и гостей полуострова.