09:08 (мск), источник: Московский комсомолец

Мощный вихрь «Гулла» ворвется в Центральную Россию 7 мая

Мощный вихрь «Гулла» прорвется в центральные регионы России во вторник, 7 мая.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Мощный вихрь «Гулла» ворвется в Центральную Россию 7 мая | Источник: Московский комсомолец

Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, траектория центра вихря проляжет в 150−200 километрах южнее Москвы. Тишковец заявил, что днем барическая «воронка» образуется в Рязани, где за сутки выпадет 35 миллиметров осадков, что является практически месячной нормой.

Осадки ожидаются непосредственно и в столице — 18 миллиметров. Тишковец отметил, что это чуть меньше трети от месячной нормы.

Низкая температура может спровоцировать выпадение снега, однако он заверил, что его будет немного.

Ранее специалисты центра «Фобос» заявили, что в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается холодная погода. Днем температура поднимется не выше +10 градусов. По данным синоптиков, такой погоды в столице не было 25 лет.

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