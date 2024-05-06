Мощный вихрь «Гулла» ворвется в Центральную Россию 7 мая
Мощный вихрь «Гулла» прорвется в центральные регионы России во вторник, 7 мая.
Мощный вихрь «Гулла» прорвется в центральные регионы России во вторник, 7 мая.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам специалиста, траектория центра вихря проляжет в 150−200 километрах южнее Москвы. Тишковец заявил, что днем барическая «воронка» образуется в Рязани, где за сутки выпадет 35 миллиметров осадков, что является практически месячной нормой.
Осадки ожидаются непосредственно и в столице — 18 миллиметров. Тишковец отметил, что это чуть меньше трети от месячной нормы.
Низкая температура может спровоцировать выпадение снега, однако он заверил, что его будет немного.
Ранее специалисты центра «Фобос» заявили, что в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается холодная погода. Днем температура поднимется не выше +10 градусов. По данным синоптиков, такой погоды в столице не было 25 лет.