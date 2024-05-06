09:05 (мск), источник: ТАСС

В Приамурье объявили штормовое предупреждение на 8−9 мая из-за ветра до 27 м/с

ТАСС, 6 мая. Штормовое предупреждение объявили в Амурской области на 8 и 9 мая из-за усиления ветра, который местами может достигать скорости 25−27 м/с, сообщили пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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Источник: РИА "Новости"

«По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, в Приамурье прогнозируется усиление ветра. Днем 8 мая ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, ночью 9 мая — северо-западный, с порывами 15−20 м/ с, в отдельных районах — шквалы 25−27 м/с», — говорится в сообщении.

Сейчас в Амурской области действует особый противопожарный режим. За сутки потушены возгорания сухой травы на площади 1,3 тыс. га. С усилением ветра возникает риск увеличения числа природных пожаров. Местным жителям напоминают о запрете посещать лесные массивы, проводить работы с использованием открытого огня.

Ранее сообщалось, что за сутки в Амурской области ликвидировали четыре лесных пожара на площади 226 га.

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