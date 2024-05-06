В Приамурье объявили штормовое предупреждение на 8−9 мая из-за ветра до 27 м/с

«По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, в Приамурье прогнозируется усиление ветра. Днем 8 мая ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, ночью 9 мая — северо-западный, с порывами 15−20 м/ с, в отдельных районах — шквалы 25−27 м/с», — говорится в сообщении.
Сейчас в Амурской области действует особый противопожарный режим. За сутки потушены возгорания сухой травы на площади 1,3 тыс. га. С усилением ветра возникает риск увеличения числа природных пожаров. Местным жителям напоминают о запрете посещать лесные массивы, проводить работы с использованием открытого огня.
Ранее сообщалось, что за сутки в Амурской области ликвидировали четыре лесных пожара на площади 226 га.