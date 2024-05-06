09:12 (мск), источник: Газета.Ру

В Омской области эвакуируют райцентр из-за паводка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил об эвакуации жителей райцентра Усть-Ишим из-за угрозы затопления.

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В Омской области эвакуируют райцентр из-за паводка | Источник: РИА "Новости"

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«Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Имущество жителям предложили вывезти в специально организованный для этих целей охраняемый склад.

«Укрепление дамбы продолжается. На месте работают бригады. На приобретение всех необходимых материалов выделили средства из резервного фонда Правительства Омской области», — заявил чиновник.

До этого Минздрав России сообщил, что почти 8 тысяч жителей обратились за медпомощью из-за наводнений в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

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