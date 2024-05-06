В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома

«В 48 населенных пунктах остаются подтопленными 392 жилых дома, 345 дачных домов, 3 241 приусадебный участок, 36 участков автодорог», — указано в сообщении ГУМЧС.
Накануне сообщалось, что в 47 населенных пунктах региона подтоплено 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.
Отмечается, что по руслу реки Ишим продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки, укреплению дамб и временных земляных насыпей. Общая группировка сил и средств МЧС России на территории города Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов составляет 525 человек и 56 единиц техники, 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата.
По данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (06.00 мск) 6 мая по руслу реки Ишим наблюдается постепенное снижения уровня воды в Казанском, Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе, в Викуловском районе еще сохраняется незначительный рост — за стуки плюс 2 сантиметра на гидропосту в селе Викулово. Река Тобол отрицательную динамику пока демонстрирует только на гидропосту села Коркино Упоровского района — минус 5 сантиметров за сутки, в селе Упорово, городе Ялуторовске и селе Иевлево Ярковского района продолжается подъем воды.