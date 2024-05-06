09:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома

ТЮМЕНЬ, 6 мая — РИА Новости. В 48 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 392 жилых дома и 36 участков автодорог, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В 48 населенных пунктах остаются подтопленными 392 жилых дома, 345 дачных домов, 3 241 приусадебный участок, 36 участков автодорог», — указано в сообщении ГУМЧС.

Накануне сообщалось, что в 47 населенных пунктах региона подтоплено 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.

Отмечается, что по руслу реки Ишим продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки, укреплению дамб и временных земляных насыпей. Общая группировка сил и средств МЧС России на территории города Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов составляет 525 человек и 56 единиц техники, 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата.

По данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (06.00 мск) 6 мая по руслу реки Ишим наблюдается постепенное снижения уровня воды в Казанском, Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе, в Викуловском районе еще сохраняется незначительный рост — за стуки плюс 2 сантиметра на гидропосту в селе Викулово. Река Тобол отрицательную динамику пока демонстрирует только на гидропосту села Коркино Упоровского района — минус 5 сантиметров за сутки, в селе Упорово, городе Ялуторовске и селе Иевлево Ярковского района продолжается подъем воды.

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