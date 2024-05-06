Май и холод. Биолог объяснил, что будет с деревьями в саду после заморозков

Василий Шакуров: Что будет с плодовыми деревьями?
Михаил Воробьев: Безусловно, негатив неизбежен. Однако здесь многое зависит от нескольких факторов. Во-первых, от силы заморозка, насколько именно упадет температура воздуха. Во-вторых, от его продолжительности — продлиться ли он несколько часов или дней, разумеется, имеет значение. В-третьих, от микроклимата на участке, где расположен сад. В низине ли он расположен или на ровной и возвышенной местности. Если в низине — последствия могут быть более тяжкими, поскольку холодный воздух там застаивается и делает свое черное дело, соответственно, дольше. Да вдобавок еще, как это сегодня принято говорить минус один на холме чувствуется как минус один, а в низине — как минус три.
Самые уязвимые сейчас в плодовом саду, естественно, цветки. В принципе, при непродолжительном заморозке от −1С до 3С повреждения пыльников, рылец могут быть некритичными, а потери невысокими. А уж если на деревьях пока только бутоны, то опасаться нечего — они выдержат понижение и до −5−6С. Но вот эти минус пять-шесть для цветков означают полную гибель и потерю урожая.
— Что будет с декоративными деревьями и кустарниками?
— С большинством ничего, включая хвойники. Чубушник, боярышник, сирень, большинство других популярных декоративных деревьев и кустарников отнесутся к заморозкам весьма равнодушно. Особенно это касается ирги, способной переносить морозы до −7−8С.
А вот, например, лимонник китайский может погибнуть и при −4С. Теоретически он морозостоек и с легкостью переносит зимы до минус 40 градусов, но на деле, между морозостойкость и устойчивостью к заморозкам существует определенная корреляция и лимонник китайский ее далек не всегда выдерживает. Туго придется папоротникам и уже цветущим однолетникам. Но папоротники очень способные к регенерации ребята и смогут быстро восстановиться, чего не скажешь об однолетних цветах — если уж поторопились с их посадкой, то, увы. Кстати, в советские времена дачники-цветоводы пользовались одним таким индикатором: если около райкомов и обкомов высаживали сальвию, то, значит сажать и сеять на даче однолетники можно безбоязненно.
— Как переносят возвратные заморозки ягодные кустарники?
— Судьбе тех, которые уже давно живут на даче, и только что посаженных в этом случае опять же зависит от стадии, на которой их застало похолодание. Если это бутон — потери минимальны. Если распустились цветки — зависит от силы заморозка. Больше всех пострадать может клубника: если пыльник и рыльце почернели — значит все, ягод не будет. У ранних сортов смородины высока вероятность осыпания завязей, что означает потерю значительной части урожая.
Именно из-за высокой вероятности таких катаклизмов в садах средней полосы России и севернее настоятельно рекомендуется культивировать деревья и кустарники разных сроков созревания. Под удар, как правило попадают ранние сорта, а поздние прекрасно выживают и дают урожай. Если, допустим, яблоня Мелба уже вся в цветках, то у Антоновки еще только бутоны в зачатке, то есть первая рискует, а вторая практически застрахована от гибельных последствий.
— Спасут ли ситуацию запасные почки и что будет, если и он подпадут под заморозки?
— Безусловно спасут. Не успевшие раскрыться в пик заморозка — при всех прочих равных — смогут выполнить свою жизненную функцию, однако, если холода затянутся, и температура воздуха упадет ниже минус шесть градусов, то и они могут погибнуть. Поэтому чем оперативнее будут приняты меры по спасению сада, тем лучше.