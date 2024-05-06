Стоп борщевик. Обработать заросший участок стоит 8 рублей за сотку
Один из главных врагов любого дачника — борщевик. Эксперты назвали способ эффективной защиты от этого растения за очень разумные деньги.
Один из главных врагов любого дачника — борщевик. Эксперты назвали способ эффективной защиты от этого растения за очень разумные деньги.
Победить борщевик можно, если в ближайшие две-три недели обработать заросший этим растением участок специальным способом, уверяют эксперты сообщества «Антиборщевик». Метод проверенный, эффективный и не слишком накладный — расчетная стоимость препарата 8 рублей на одну сотку земли, канонический участок в шесть соток получится избавить от борщевика за полсотни рублей и пару недель.
Для средней полосы России оптимальное время — май. На юге и севере сроки могут сдвигаться, главный критерий — до начала цветения растений.
Скосить борщевик и затем дать ему вырасти до высоты 20−40 см (по щиколотку и не выше колена).
Купить препарат гербицида на основе глифосата (или другой без почвенного действия). Многих на этом этапе отпугивает высокая цена средства. Но тут важно посчитать собственные расходы. Если килограмм стоит 16 тыс. рублей, а норма расхода — 50 грамм на гектар, то себестоимость обработки одной сотки земли составит всего 8 рублей. Продаются более мелкие фасовки, например, по 100 грамм. То, что останется, можно использовать для повторной обработки или поделиться с соседями.
Почвенные гербициды нужны для обработки участка от борщевика ранней весной, сразу после того, как сошел снег. Их сезон уже прошел, поэтому сейчас такие средства брать не надо.
Для успеха нужна теплая и безветренная погода — температура примерно 20 градусов, без яркого солнца и дождя. После завершения осадков должно пройти минимум четыре часа и столько же — после нанесения препарата до следующего дождя.
Какая вода нужна для приготовления раствора?
Вода не должна быть слишком жесткой или холодной. Это помешает приготовить раствор. Воду из скважины стоит выдержать некоторое время в баке или ведре на открытом воздухе — дать ей согреться.
Допустимые концентрации указаны в инструкции к препарату. Как показывает практика, лучше использовать максимально допустимое соотношение действующего вещества к воде.
Эту работу можно выполнять только в защитном костюме.
Раствор надо равномерно нанести на всю поверхность листьев из ручного опрыскивателя. Не стоит мотать шлангом туда-сюда — это приводит к превышению дозы, перерасходу препарата и снижению эффективности обработки. Идея в том, чтобы гербициды впитались в листья, а оттуда проникли в корень и убили все растение одновременно. При превышении дозы листья отомрут раньше, чем обеспечат распространение веществ во все нужные места. Следите, чтобы раствор стекал еще и в розетку.
Специалисты говорят, что чаще всего неудачи связаны с двумя причинами: слишком концентрированный раствор убил листья до того, как гербицид проник в корни растения, или же средство было нанесено недостаточно равномерно.
Не так борщевик прост, чтобы за один раз его можно было выгнать. При обработке остаются в живых мелкие растения — их укрыли от препарата листья более крупных сородичей. Через месяц-другой обработку стоит повторить по той же схеме. После этого надо внимательно следить за участком: яд не действует на семена в почве и через год-другой кто-то еще может проклюнуться. Но масштабы явления будут намного меньше, чем до обработки, а способ борьбы уже известен и опробован.
Закон запрещает использовать их в водоохранных зонах — в большинстве случаев это 200 метров от береговой линии реки или ручья, на территории заповедников и нацпарков. В любом случае об обработке гербицидами стоит заранее предупредить собственника земли или администрацию поселений.
Бороться с борщевиком можно и без химии — косить его до начала цветения, с каждым разом число растений будет сокращаться. Главное преимущество химической обработки — более быстрое достижение результата и неплохая эффективность. Конечно, в отдельных случаях лучше обойтись без гербицидов. Но там, где на земле не сеют, не пашут, рядом нет водоемов и прочих особых факторов, требующих внимания и заботы, есть смысл использовать химию, считают эксперты «Антиборщевика».
«Гербициды для природы всё же лучше, чем борщевик, — уверены они. — Яды со временем разложатся, а борщевик только размножится и сократит видовое разнообразие не хуже гербицидов, оставив на заросшей территории всего один вид — борщевик Сосновского».