Как сделать так, чтобы ягоды клубники не подгнивали?
Эксперт раскрыл главные причины одной дачной проблемы.
Эксперт раскрыл главные причины одной дачной проблемы.
Вожделенная клубника — ягода достаточно нежная и, как показывает печальный опыт многих, даже очень опытных дачников, зачастую склонна к поражению гнилью. Факт неприятный, но беда вполне поправима. Как обычно, напасть легче предотвратить, нежели бороться с ней постфактум. Остается только выяснить, что именно надо делать?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Почти в ста процентах случаев причиной подгнивания ягод клубники является грибок, у каждого вида он разный, однако суть одна: переизбыток влаги. Из этого и следует исходить.
Возможно, вы элементарно перебарщиваете с поливом. Как этого избежать? Следите за погодой. Возьмем за основу жаркую и сухую. В этих условиях клубнику надо поливать 1 раз в 3−4 дня. При этом учитывайте почвенный фактор — если почва в клубничнике легкая, с высокой долей песка, то поливы следует увеличить до 2−3 раз в этот же промежуток времени. Если почва тяжелая, глинистая, то уменьшить — до 1 раза в 5−6 дней.
Теперь рассмотрим противоположную ситуацию: стоит дождливая погода. Поливы можно прекратить. Более того, если дожди приобретают затяжной характер, то имеет смысл даже прикрыть клубничную плантацию от дождя любым водонепроницаемым пленочным укрытием. Временным, конечно. Также следует позаботиться о водоотводе — хотя бы в виде простых канавок, избавляющих клубничные грядки от излишней влаги.
Но не менее важно предотвратить — прямо вот с момента завязывания — соприкосновение ягод с почвой. Дело в том, что вышеуказанные грибки обитают в ее верхних слоях, откуда и переходят на ягоды. Поэтому между ягодой и землей должно быть безопасное расстояние, минимум в полтора-два сантиметра.
Чтобы создать таковое, можно использовать твердую мульчу (древесную кору, например, или часто применяемую солому), но оптимально все-таки применить опоры, поскольку мульчу необходимо периодически менять, так как она через некоторое время сама может стать источником грибка.