Используйте воздушную тягу. Как быстро разжечь угли в мангале
Не всегда угли хорошо разгораются в мангале. Как их разжечь и довести до нужной, достаточно высокой температуры.
Не всегда угли хорошо разгораются в мангале. Как их разжечь и довести до нужной, достаточно высокой температуры.
Вечная история: вы насыпали в мангал угли, а потом начинаете их разжигать. И большие угли плохо разгораются, с одного края мангала уголь горит, с другого — не хочет. Жидкость для розжига? От нее остается запах, не все продукты горения действительно сгорают, что-то может осесть на мясе, поэтому профессионалы и врачи не рекомендуют ею пользоваться.
Как же правильно разжигать угли под шашлыки? Профессионалы делятся своим опытом.
Специальная кружка с поддувом, куда кладется таблетка для розжига и насыпаются угли. Благодаря создаваемой тяге в кружке угли быстро разгораются, потом их пересыпают в мангал, где от них начинает гореть остальной уголь. Получается достаточно быстро.
«Я часто использую стартер для розжига мангала на даче, — делится опытом Сергей Лазарев, шеф-повар гастроцентра “Зарядье”. — Радуюсь, очень быстро все разжигается».
«Удобны электрические тены, печки для розжига углей, — поясняет Александр Крылов, шеф-повар ресторана I Like Grill. — Вы кладете на тен уголь, он начинает гореть, а потом от него загорается основной уголь. Если вы любите готовить на мангале, то вещь удобная и полезная».
Действует так же, как и жидкость для розжига. «Нужно полить угли растительным маслом и дать пропитаться, — советует Лазарев. — И поджигать угли с помощью газеты. В какой-то момент температура станет высокой, и масло загорится. Довольно медленно, как и с жидкостью для розжига, но зато все натуральное, без химии».
Шеф Крылов говорит, что можно для розжига использовать не только бумагу, но и тонкие сухие ветки, щепки, если вы делаете шашлык на даче и все это есть у вас под рукой. Правда, комбинировать дрова и угли — не очень хорошо. От дров достаточно много золы, отверстия поддува в мангале могут засоряться, — считает эксперт.
«Есть довольно быстрый способ розжига, — делится Сергей Лазарев. — Берем стеклянную бутылку и много газет. Газеты сворачиваем тонкими полосками. Бутылку ставим на мангал, обматываем ее очень плотно полосами из газет. Обсыпаем углем, чтобы получилась горка. Вынимаем бутылку, газету оставляем в мангале, в куче угля. Образуется своего рода труба. И мы поджигаем газету, по этой трубе в угле идет воздушная тяга, которая помогает газете разгореться, а следом за ней — и углям. Я этот способ подсмотрел на YouTube, попробовал, и мне очень понравилось».
В магазинах продаются газовые горелки для дачи, они дают достаточно высокую температуру. «Но только с ними надо долго стоять и держать ее над углем, — поясняет Лазарев. — Это не всегда удобно и точно не быстро».