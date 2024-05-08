С какой высоты томаты нуждаются в подвязке?
Эксперт рассказал о важности геометрических измерений.
Эксперт рассказал о важности геометрических измерений.
О необходимости подвязывать высокорослые томаты, огуречные плети и так далее осведомлены многие дачники. Только вот искусством делать это строго вовремя владеют единицы. А опоздание здесь подчас чревато неприятными последствиями: заболеваниями, обломами и тому подобным — в результате крайне негативно сказывающимися на итоговом урожае. Как же не допустить подобных конфузов?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Казалось бы, самый простой выход здесь — установить подвязку сразу, чтобы потом уже к этому вопросу не возвращаться. Но есть нюансы.
Во-первых, такое сооружение может просто элементарно мешать при уходе за растениями. Во-вторых, гораздо лучше, чтобы томат на первой стадии роста после пересадки рассады прошел своеобразную тренировку стебля — для обретения необходимой крепости. А если ему предоставить опору сразу, то томат «избалуется» — усилий-то никаких предпринимать не надо — и стебель останется в итоге слабым, что немедленно скажется на урожае, поскольку должного количества плодов он не сможет вынести, а следовательно, уменьшит их число, оставшиеся будут мельче сортового стандарта.
Поэтому ориентироваться надо на толщину стебля. У большинства сортов достижение высоты в 50−70 сантиметров сопровождается увеличением этой толщины до 0,6−1 сантиметра. И подвязку при таких показателях уже можно начинать.
Как правило, такой момент наступает через три (плюс-минус день-два) недели после высадки рассады томатов на постоянное место жительства. Но, как обычно, все зависит от погодных условий — это касается как открытого грунта, так и неотапливаемых теплиц или парников.
Напомню, что материал для подвязки обязательно должен быть выдерживающим необходимый вес, но мягким для стебля. Годятся шпагат, бечева, ленты из любых тканей. Стальная проволока или, например, ненужный кабель тоже подходят, но только при наличии изоляции, не в «голом» виде, иначе повреждения на растениях неизбежны, а они могут стать причинами болезней и привлекают вредителей.