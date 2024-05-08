Умри все живое. Назван неожиданный плюс сильных майских заморозков
Когда ночные минусовые температуры внезапно ударили по саду и огороду, от нас уже мало что зависит. Остается искать положительные стороны и возможные «бонусы» этих холодов.
Когда ночные минусовые температуры внезапно ударили по саду и огороду, от нас уже мало что зависит. Остается искать положительные стороны и возможные «бонусы» этих холодов.
То, что заморозки в мае способны натворить больших бед в саду и огороде, — практически аксиома. Но если не вовремя вернувшийся холод может погубить полезные растения, то не может ли он сыграть хоть одну маленькую положительную роль — истребить сорняки и любителей полакомиться этими самыми растениями? Об этом рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев.
— Как показывает опыт, заморозки не могут особо повредить, например, колорадскому жуку — первейшему врагу картофеля, но вполне могут убрать с поля такого не менее опасного вредителя, как картофельную нематоду. Правда, для этого в период холодов дачнику и самому надо потрудиться. А именно —выманить нематоду на поверхность почвы незадолго до максимального понижения температуры. Накануне усиления заморозка до отрицательных температур по картофельным грядкам для этого разливается смесь из теплой воды, картофельных очистков, удаленных картофельных ростков, мелких некондиционных клубней. Это приманка. Нематода, соблазненная издаваемым этим «супом» амбре, выползает, начинает пир, а наступающее во время него похолодание безжалостно убивает ее. Это ли не приятный сюрприз — лето без нематоды.
Возможно, резко наступившие морозы могут «убить» и всех других вредителей? А может, уничтожить все сорняки? Не всегда. Возвратные заморозки в подавляющем большинстве случаев не становятся санитарами для дачных садов и огородов. Суровые реалии таковы, что возлагать на майские холода такие надежды не следует, а уж тем паче из-за них отказываться от принятия защитных мер против вредителей.
Дело в том, что большинство насекомых обладает очень высокой приспособляемостью к изменениям окружающей среды и ухитряются выживать в самых экстремальных условиях. Майские заморозки стали лишним поводом для них укрыться поглубже и впасть в оцепенение. Да, на этот короткий момент они прекратят свою разрушительную деятельность, но лишь погода изменится, они тут же активизируются и продолжат свой жизненный цикл. Безусловно, часть вредителей, чья основная еда — почки, цветки, завязи, могут погибнуть, но только от нехватки пищи, поскольку погибнут те самые почки, цветки и завязи. Утешение ли это? Вряд ли. Тем более что многие уже успели размножиться, то есть отложить яйца и пропасть на время из поля зрения дачников.