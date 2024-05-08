14:11 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Существует ли метеозависимость на самом деле?

Приблизительно 75% населения Земли может «чувствовать» погоду.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: Агентство «Москва»

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть новости о параде планет и солнечных вспышках с пометкой, что эти события могут стать причиной плохого самочувствия? Подобное явление называется метеопатией (или метеозависимостью), а люди, подверженные этому недугу, — метеозависимыми. Итальянский психолог доктор Лаура Франзони рассказала, существует ли метеопатия на самом деле.

Под метеопатией подразумевается зависимость организма и его состояния от воздействия метеорологических (погодных) факторов. Наиболее характерные симптомы этого явления: упадок сил, головная и мышечная боль, раздражительность и перепады артериального давления. Чаще всего они наблюдаются весной или осенью.

Согласно исследованию, опубликованному на сайте Центральной медицинской библиотеки изданием «Журнал медицины и жизни», метеозависимость — это не только реальность, но и серьезная угроза. Согласно одной из гипотез, погодные переменные, такие как барометрическое давление, температура, влажность, скорость ветра, дождь и солнечный свет, значительно влияют на здоровье, потому что они связаны с изменениями концентрации нейротрансмиттеров (веществ, передающих электрохимические импульсы). В исследовании подчеркивается влияние метеопатии на нервную систему и, в частности, на психическое здоровье подверженных. Кроме того, отмечается, что метеопатия может усиливать симптомы сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Если вы периодически «чувствуете» погоду, советуем вам ознакомиться со следующими фактами и рекомендации. При их соблюдении, негативные последствия вас не коснутся или будут сведены к минимуму.

  1. Здоровый образ жизни и регулярная физическая активность (занятия спортом должны быть по крайней мере 30 минут в день), сбалансированная диета и режим сна могут минимизировать негативные риски

  2. Солнечная погода отвечает за хорошее настроение. Согласно статье, солнечный свет или атмосферное давление могут быть связаны с изменениями уровня серотонина в мозге. Более того, ряд исследователей считает, что плохая погода способствует появлению приступов стенокардии, инсультов и инфарктов. Соответственно, если вы живете в пасмурном регионе и регулярно ощущаете упадок сил и апатию, стоит отправиться в небольшое путешествие навстречу солнцу, чтобы обезопасить себя от последствий метеозависимости.

В качестве бонуса делимся подборкой из пяти спасительных средств во время мощных бурь.

Кристина Корчанова

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»