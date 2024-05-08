Существует ли метеозависимость на самом деле?
Приблизительно 75% населения Земли может «чувствовать» погоду.
Приблизительно 75% населения Земли может «чувствовать» погоду.
Доводилось ли вам когда-нибудь видеть новости о параде планет и солнечных вспышках с пометкой, что эти события могут стать причиной плохого самочувствия? Подобное явление называется метеопатией (или метеозависимостью), а люди, подверженные этому недугу, — метеозависимыми. Итальянский психолог доктор Лаура Франзони рассказала, существует ли метеопатия на самом деле.
Под метеопатией подразумевается зависимость организма и его состояния от воздействия метеорологических (погодных) факторов. Наиболее характерные симптомы этого явления: упадок сил, головная и мышечная боль, раздражительность и перепады артериального давления. Чаще всего они наблюдаются весной или осенью.
Согласно исследованию, опубликованному на сайте Центральной медицинской библиотеки изданием «Журнал медицины и жизни», метеозависимость — это не только реальность, но и серьезная угроза. Согласно одной из гипотез, погодные переменные, такие как барометрическое давление, температура, влажность, скорость ветра, дождь и солнечный свет, значительно влияют на здоровье, потому что они связаны с изменениями концентрации нейротрансмиттеров (веществ, передающих электрохимические импульсы). В исследовании подчеркивается влияние метеопатии на нервную систему и, в частности, на психическое здоровье подверженных. Кроме того, отмечается, что метеопатия может усиливать симптомы сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
Если вы периодически «чувствуете» погоду, советуем вам ознакомиться со следующими фактами и рекомендации. При их соблюдении, негативные последствия вас не коснутся или будут сведены к минимуму.
Солнечная погода отвечает за хорошее настроение. Согласно статье, солнечный свет или атмосферное давление могут быть связаны с изменениями уровня серотонина в мозге. Более того, ряд исследователей считает, что плохая погода способствует появлению приступов стенокардии, инсультов и инфарктов. Соответственно, если вы живете в пасмурном регионе и регулярно ощущаете упадок сил и апатию, стоит отправиться в небольшое путешествие навстречу солнцу, чтобы обезопасить себя от последствий метеозависимости.
В качестве бонуса делимся подборкой из пяти спасительных средств во время мощных бурь.
Кристина Корчанова