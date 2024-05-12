Как понять, что дерево в саду погибло
Есть несколько признаков, по которым можно понять, что дерево в вашем саду погибает, рассказал Погоде Mail. Ru доцент кафедры таксации и экономики лесной отрасли Казанского ГАУ Сергей Глушко.
Есть несколько признаков, по которым можно понять, что дерево в вашем саду погибает, рассказал Погоде Mail. Ru доцент кафедры таксации и экономики лесной отрасли Казанского ГАУ Сергей Глушко.
Прежде всего, необходимо проверить состояние коры и листьев. Повреждения коры, механические травмы или наличие глубоких трещин часто указывают на серьезные проблемы дерева.
Внутренний слой под корой, называемый камбием, отвечает за передвижение питательных веществ и сока. Если он сильно поврежден, дерево начнет болеть или погибнет во время засухи, предупреждает эксперт.
Если есть повреждения на ветвях, то их можно просто срубить.
Также свидетельствуют о проблемах дерева признаки увядания, пожелтения, покраснения или замедления роста листьев весной. Хотя замедление развития листьев также может быть признаком повреждений от заморозков или недостатка влаги.
«На ослабленные деревья чаще нападают энтомовредители, что может спровоцировать вспышку заболеваний», — отмечает эксперт.
Весной Сергей Глушко советует наблюдать за движением сока и тем, какие почки раскрываются, а какие нет.
Если у дерева есть проблемы с сокодвижением, стоит полить его большим количеством воды.
Однако даже если некоторые почки раскрываются и появляются цветы и листья, сильно поврежденные деревья обычно не выживают в засушливых условиях.
На ослабленных деревьях появляются очаги болезней и вредителей.
Листовертки, тля и другие насекомые часто атакуют такие деревья первыми, что приводит к их дальнейшему ослаблению и смерти.
Если поврежден камбий, то сокодвижение будет нарушено, и дерево станет уязвимым во время засухи. Если повреждения вокруг ствола имеют кольцевой характер или повреждена корневая шейка, дерево, скорее всего, погибнет.
По словам Сергея Глушко, важно оценить состояние дерева в целом. Если признаки увядания, пожелтения или покраснения листьев сохраняются длительное время, а также имеются другие проблемы, дерево лучше срубить, чтобы предотвратить распространение болезней на соседние деревья.
Эксперт рекомендует регулярно осматривать деревья на предмет механических повреждений и заболеваний. Это позволит предотвратить серьезные проблемы в саду.
Своевременно поливайте деревья, особенно во время засухи и следите за минеральным питанием почвы.