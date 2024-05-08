Когда сажать бархатцы в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Яркие диковинные цветы способны преобразить любой садовый участок. Бархатцы распускаются красочными соцветиями, похожими на карнавальные юбочки. Неслучайно тагетес — фаворит у садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров. Вместе с экспертом разбираемся в особенностях культивирования этого растения и даем пошаговую инструкцию, когда сажать и получать обильное цветение бархатцев по лунному календарю в 2024 году. Также ответим на популярные вопросы.
Что важно знать о выращивании бархатцев своими руками
Тагетес, или бархатцы, или бархотки, — вид однолетних и многолетних травянистых растений, семейство сложноцветковых или астровых. Родина — Северная и Южная Америка, откуда цветок в XVI веке распространился по Европе. В России бархатцы выращивают как однолетнюю культуру.
Куст высотой 15—150 см, с мощной корневой системой. Цветки бывают немахровые и махровые с различной окраской, в которой преобладают желто-оранжево-коричневые тона. На сегодняшний день существует более тысячи разновидностей этого цветка. Разделить бархатцы на группы можно по нескольким особенностям: по высоте растений, по диаметру цветков (от 3 до 15 см), по их строению (простые, махровые, анемоновидные и другие).
В России наибольшее распространение получили три вида бархатцев, каждый из которых имеет множество сортов и гибридов:
1. Прямостоячий (африканский) — представляет собой прямостоячие кусты, высотой 80—130 см, с редкими огромными махровыми соцветиями диаметром 6—15 см. Однотонные цветы преимущественно желтых и оранжевых расцветок, но встречаются и светло-кремовые.
2. Отклоненный, или мелкоцветковый (французский), — раскидистый кустик с отклоненными боковыми побегами, высотой 15—50 см, с небольшими соцветиями диаметром 4—6 см. У цветов могут быть самые разнообразные оттенки — от желто-оранжевых до бордово-коричневых.
3. Тонколистный (мексиканский) — растет шаровидным кустом, высотой 20—40 см, усыпан множеством соцветий-корзинок диаметром 1,5—3 см. Окрашены в желтые, оранжевые и красные тона.
Бархатцы — неприхотливые цветы. Им требуется лишь периодический полив, прополка и незначительное рыхление почвы. Даже новичок в садоводстве сможет успешно вырастить цветок и со временем наслаждаться изысканными бутонами. Бархотки будут распускаться раньше и цвести пышнее, если посадить семена через рассаду и учитывать особенности декоративной культуры.
|Сроки посева
|На рассаду: середина марта — 20 апреля (чаще всего посев проводят за 2 месяца до высадки рассады на грядку); в теплицу: 10—30 мая; в открытый грунт: 15 мая — 30 июня
|Глубина посадки семян
|0,5—1 см
|Растения теплолюбивы
|Растение погибает при температуре –1…–2 °C. В средней полосе России, в Сибири, на Урале выращивайте рассадным методом
|Почва
|Растение предпочитает плодородную и влажную почву. Внесите в кислую почву доломитовую муку, мел, известь. Разрыхлите тяжелую землю торфом, песком, опилками
|Место для растения
|Бархатцы — светолюбивые растения. Требуют солнечного местоположения, но могут мириться с полутенью
|Размножение растения
|Размножаются семенами и черенками
|Уход за растением
|В первую половину лета регулярно поливайте, не допуская переувлажнения
|Заболевания: корневая гниль, фузариоз, черная ножка, мучнистая роса, вирусные инфекции
|Соблюдайте схему посадки и обрабатывайте микробиологическими биопрепаратами
|Поражаются тлей, паутинным клещом, слизнями
|Опрыскивайте инсектоакарицидами на основе авермектинов и Bacillus thuringiensis. От слизней помогут средства на основе метальдегида
Как выбрать семена бархатцев
Всхожесть семян сохраняется два года, однако, чтобы получить здоровые саженцы, выбирайте свежий посадочный материал от известных производителей. Производители указывают на упаковке следующую информацию:
1. Высота куста растения.
2. Цвет, форма куста и диаметр соцветия.
3. Срок цветения растения.
5. Схема посадки бархатцев.
Таблица благоприятных дней для посадки семян бархатцев на рассаду
Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать климатическую зону и соблюдать сроки высадки семян. Факторы, влияющие на всхожесть, рост и развитие растений: температура, влажность, освещенность, качество семян и почвы. Всходы появляются через 5—10 дней после посева. А зацветают растения через 40—50 дней после появления всходов. Сеют семена бархатцев на рассаду в течение двух месяцев. Первыми (в середине марта) высевают бархатцы прямостоячие. Бархатцы отклоненные и тонколистные сеют в начале апреля. При соблюдении этого несложного расписания все три вида зацветут почти одновременно — в июне.
Составили таблицу благоприятных дней по лунному календарю для посадки семян бархатцев на рассаду на 2024 год.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|1—2, 6, 9—11, 14—15, 19—23, 25, 29 апреля
|3—4, 7—8, 16—17, 24, 30 апреля
Таблица благоприятных дней для посадки бархатцев в открытый грунт
Тагетес — теплолюбивый цветок, как и все представители семейства астровых. Сеять семена сразу в грунт нужно, когда минует угроза возвратных заморозков в мае, а почва прогреется до +12…+15 °C.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|3—4, 7, 11—13, 16—22, 26, 30—31 мая
|1, 4—6, 8, 13—15, 23, 27—29 мая
|3—4, 8, 12—21, 23, 26—27 июня
|1—2, 6, 9—11, 22, 24—25, 28—29 июня
Как правильно сажать семена бархатцев на рассаду
Выращивание рассады — надежный метод, который дает возможность получить здоровые саженцы растений. В этом разделе даем пошаговую инструкцию, как вырастить рассаду бархатцев.
Как подготовить семена к посеву
Бархатцы неприхотливы: семена можно высаживать сухими без предварительной подготовки, у них отличная всхожесть.
В каких емкостях выращивать рассаду
Для посева цветов используют пластиковые ящики, контейнеры, стаканчики и кассеты. Поверхность почвы перед посевом должна быть выровнена. На дне обязательно сделайте дренажные отверстия и уложите 2—3 см дренажа из керамзита, гальки или пеностекла.
Какую почву выбрать для посадки семян
Нежная рассада бархатцев может пострадать от грибковой болезни (Olpidium, Pythium и Rhizoctonia) — черной ножки, а споры этих патогена обитают в почве. Особенно опасна земля, собранная в огороде или в лесу (там всегда присутствуют возбудители различных заболеваний, оставшиеся от предыдущего сезона).
Лучший вариант — рассадная торфосмесь с нейтрализованной кислотностью (pH 5,8—6,5) и наличием питательных веществ. Приготовьте почвосмесь из распущенного в горячей воде торфобрикета для рассады, 15—20% перлита или крупнозернистого чистого песка и 10—15% биогумуса. За несколько дней до посева почву желательно пролить рабочим раствором средства для обеззараживания на основе сенной палочки или триходермы. Биогумус и минеральные удобрения в составе торфобрикета обеспечат питанием весь рассадный период. Благодаря органике почвосмесь станет более влажной и не будет быстро пересыхать.
Посев семян выполняют в следующей последовательности:
1. Насыпьте почвосмесь в емкость, оставляя бортики 2—3 см для удобства полива.
2. Сделайте лунки глубиной 1 см.
3. Разложите семена бархатцев поштучно в горшочки или на расстоянии 2—3 см, если сеете в общую емкость.
4. Посеянные семена засыпайте слоем торфосмеси толщиной 0,5—1 см.
5. Сверху накройте прозрачной пленкой для создания парникового эффекта, сделайте в ней 2—3 отверстия для вентиляции.
6. Поставьте контейнер в светлое место с температурой +22…+25 °C.
7. Регулярно увлажняйте рассаду бархатцев.
Где хранить рассаду бархатцев
Хорошая рассада должна быть коренастой, но на подоконниках в квартире она часто вытягивается. Когда семена взойдут, перенесите саженцы в светлое, но более прохладное место с температурой +15…+18 °C. Не снимайте сразу пленку, дайте сеянцам привыкнуть к сухому воздуху квартиры. В течение недели ежедневно открывайте пленку сначала на несколько часов, потом на более длительный период времени.
Как ухаживать за рассадой
Когда верхний слой земли подсохнет, аккуратно поливайте всходы из шприца, чтобы не повредить ростки. На этом этапе бархатцы чувствительны к черной ножке, корневым гнилям и другим грибковым инфекциям. Периодически добавляйте в воду биопрепараты для обеззараживания.
Когда нужно пикировать рассаду
Если вы посеяли в индивидуальные емкости, то пикировку можно не делать (рассада получит достаточно пространства и питания до высадки в грунт). При посеве в общие емкости после появления 2—5 листьев рассадите саженцы по горшочкам с дренажными отверстиями и умеренно полейте. Первые два дня после пикировки притеняйте.
Как правильно высаживать рассаду бархатцев
Тагетесы погибают при отрицательных температурах. Высаживайте их только после того, как миновала опасность возвратных заморозков. В Московском регионе и Среднем Поволжье они возможны до 5 июня. Цветоводы рискуют, сажая бархатцы на майские праздники. Если вы уже посадили цветы, то при резком похолодании воспользуйтесь рекомендациями:
1. Когда прогноз погоды обещает заморозки, накануне полейте саженцы теплой водой и опрыскайте ботву криопротектором. Они есть разных видов (некоторые нельзя использовать в вегетационный период, потому что предназначены для подготовки сада к зиме).
2. Временно расставьте над бархатцами дуги со спанбондом или пленкой, колпаки из обрезанных пятилитровых баклажек или трехлитровые банки. Закрепите, чтобы не сдуло ветром. Листья растения не должны соприкасаться с пластиковыми стенками укрытий.
3. Замульчируйте слоем толщиной 5—10 см, чтобы сохранить тепло в почве.
4. По окончании заморозков обработайте растения антистрессовыми препаратами и биофунгицидами.
Лучше выбрать низкорослые сорта бархатцев, чтобы они не затеняли другие растения. Далее по порядку:
2. Выкопайте лунки размером чуть больше корневой системы.
3. На дно положите биогумус, компост или другое пролонгированное удобрение для цветов и присыпьте землей.
4. Аккуратно извлеките из горшочка саженец и поставьте его в центр лунки.
5. Закопайте и замульчируйте слоем 5—10 см и умеренно полейте, желательно с микробиологическим противогрибковым средством.
За две недели до высадки проведите закалку рассады, вынося горшочки на открытый воздух сначала на 1—2 часа, потом на 4, 6, 8, 12 часов и на сутки.
Соблюдайте схему посадки тагетесов, чтобы они росли здоровыми и красивыми.
|Сорт
|Схема посадки
|Низкорослые сорта
|15—25 см друг от друга
|Среднерослые сорта
|30—35 см друг от друга
|Высокорослые сорта
|40—50 см друг от друга
Первую неделю после пересадки притеняйте от прямых солнечных лучей, чтобы корни успели восстановиться, а листочки не обгорели.
Особенности посева бархатцев в открытый грунт
Цветоводы сеют по мерзлой земле, чтобы весной сэкономить место на подоконнике для другой рассады, получить закаленные кустики и добиться более раннего цветения. «Возможность посеять бархатцы под зиму зависит от того, где вы живете и какая у вас температура воздуха с декабря по февраль. На юге России возможен, а в средней полосе и Сибири — противопоказан», — объясняет ландшафтный дизайнер Наталия Дударева.
Семена бархатцев могут не пережить суровую зиму, весеннее подтопление и сгнить. Оптимальная температура для развития бархатцев +18…+20 °C. «Что касается выращивания безрассадным методом, многое зависит от региона и от ожиданий дачника. Если вас устраивает, что тагетесы зацветут только к середине июля — началу августа, то можете сеять их сразу в грунт», — считает эксперт.
Полезные советы по выращиванию бархатцев
О важных нюансах выращивания цветов рассказывает ландшафтный дизайнер:
1. Через две недели после высадки на постоянное место полейте раствором азотного, а лучше комплексного удобрения для рассады с гуматами и микроэлементами в хелатной форме. Во время появления первых бутонов сделайте вторую подкормку с большим содержанием калия и фосфора или полейте комплексным удобрением для цветов. После начала цветения повторите еще раз.
2. Тагетесы подходят для малоуходного сада и клумб непрерывного цветения. Я бы не рекомендовала перемешивать яркие желтые и оранжевые бархатцы с другими цветами и тем более сажать их среди хвойных растений или роз. В миксбордеры бывает непросто подобрать цветовые сочетания с ними, уж очень они яркие.
3. Лучше выращивайте в приствольных кругах плодовых деревьев и на огороде. Цветок очень любят пчелы, поэтому, культивируя его там, вы привлекаете насекомых-опылителей и способствуете увеличению урожая. У людей может возникнуть аллергия на него, к тому же есть риск укуса пчелы. Поэтому сажать на балконе, у распахнутых окон и в людных местах лучше не стоит.
4. Удачнее всего тагетес выглядит в одиночной посадке или рядом с рудбекией, гайлардией, настурцией, желтой космеей, корейской мелкоцветковой коричнево-желтой хризантемой. Вместе с другими цветами немахровые коричневатые бархатцы смотрятся гармоничнее, чем насыщенно-желтые или оранжевые. Друг с другом бархотки разных сортов хорошо сочетаются. При подборе палитры рекомендую пользоваться кругом Иттена, играя больше на нюансных, чем на контрастных гаммах. Высокие виды выращиваем на заднем плане, а низкие — на переднем.
Отвечаем на популярные вопросы.
На каком расстоянии друг от друга нужно сажать бархатцы?
Место и схема посадки — одни из главных факторов успешного культивирования растений. В условиях загущенности им не хватает питания, там появляются болезни и вредители, даже если вы регулярно применяете биопрепараты от них. Цветы будут конкурировать друг с другом, а в дожди подгнивать. Ориентируйтесь на то, как будет выглядеть участок, когда растения вырастут, а не когда вы только высадили рассаду. Описание размера цветка производитель семян указывает на упаковке. Узнать можно и у продавца рассады.
Как долго прорастают семена бархатцев?
В благоприятных условиях свежие семена всходят за 5—7 дней, в менее благоприятных и при использовании старого посевного материала — за две недели.
Неблагоприятны для цветов:
1. Низкая температура воздуха.
Эксперт: Наталия Дударева, ландшафтный дизайнер