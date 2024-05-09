Садовод рассказал, как спасти растения от заморозков

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что заморозки до минус шести градусов ожидаются местами в Москве ночью и утром 9 мая.
«Не верьте никому, кто рекомендует какие-то препараты, то есть где надо чем-то побрызгать и все у вас будет все в порядке. Либо старое доброе дымление, то есть с подветренной стороны где-то под утро, около двух-трех часов, разводите дымящийся костерчик. Если температура пошла уже (вниз — ред.), то можно и пораньше… Будьте осторожны с дымлением, потому что открытый огонь запрещен на дачах», — отметил Туманов.
Также эффективным способом защиты растений от заморозков, по словам Туманова, является обрызгивание водой. Такой способ порой помогает цветущим растениям пережить температуру до минус 3 градусов. Можно также использовать накидывающие материалы в виде старой пленки и газет. Если эти материалы накинуть на растения и сбрызнуть водой, это также поможет перенести заморозки. Однако при температуре ниже минус 7 градусов не помогут даже эти советы.
«Самое опасное — это цветение. Если у вас что-то цветет, то можно подумать о том, какие меры мы можем принять для того, чтобы что-то спасти. А если ниже минус 7, то там и спасать нечего. Вряд ли какие-то меры спасения вам помогут. Потому что подмерзнет уже 100%. Если подмерзает что-то вегетативное, там листочки подмерзли, то это не страшно, это восстановится. Главная потеря — это, безусловно, цветы, пестики и урожай», — добавил эксперт.
Однако, если на участке есть растения, которые уже отцвели, например, черная или, в некоторых случаях, красная смородина, то заморозки даже до минус 5 градусов им не страшны. Нераскрывшиеся бутоны также способны переносить более низкую температуру.