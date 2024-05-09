Дачник, готовь одеяло! Чем важно заняться в саду и огороде на вторые майские выходные

На вторые майские большинство огородников завершают высадку растений в теплицы и парники. Самые быстрые уже попробовали свою редиску, у других снятие пробы на подходе.
Сейчас важно засеять оставшиеся площади и переходить к открытым грядкам. Правда, тут торопиться точно нельзя. А, если спешишь, нужно действовать с умом.
Любители кабачков вряд ли буду спорить с тем, что эта культура не очень любит пересадки. Вы можете посадить кабачки и сейчас, но, поскольку наша с вами зона земледелия горазда на сюрпризы, семенами их сеять можно только в «теплую» грядку. Сделайте лунку поглубже, насыпьте туда свежескошенной травы, присыпьте ее землей, положите 2−3 семечка, засыпьте их землей, затем опять скошенной травой и снова слоем земли. Несколько семян — не оговорка, потом удалите, просто прищипнув более слабые ростки. Но так вы подстрахуете себя — мало ли какая всхожесть у этих семян. Посадку накройте двойным лутрасилом или спанбондом (нетканые укрывные материалы. — «ВМ») под дуги крест-накрест.
Кабачкам будет комфортно прорастать: трава, разлагаясь, согревает росток и поддерживает влажность, а укрывные материалы уберегают его от холодов.
Ну, а если начнется тепло, он под таким укрытием не сгорит, не переживайте.
Так же можно посадить и тыквы. Вполне холодостойки петрушка, морковь (ее рекомендую сажать через рядок с луком-севком). А вот горох и другие бобовые, включая стручковую фасоль, лучше сажать под укрытие. Подрастая, растения бобовых «крепнут» характером, но в стадии прорастания из боба проростки могут замереть от холода в росте.
Посадку огурцов в теплицу вы, возможно, уже совершили. И молодцы! А вот с высеванием их на грядку не спешите. Ну или сделайте для этого грядку-одеяло. Сначала надо раскопать центр грядки и вывалить туда свежую органику (можно — не до конца перепревший компост, пищевые остатки и так далее). Затем делаются лунки для семян — по тому же принципу, что и для кабачков. Обязательно добавьте просеянную золу, смешайте ее с почвой. После того, как семена посажены, присыпьте их, полив, землей, а затем всю грядку укутайте слоем скошенной травы, сверху расположите нетканый материал.
Когда огурчики прорастут, их можно открывать днем, но полностью укрытие убирают только после того, как уйдет угроза заморозков.
Кроме того, на грядки можно высевать свеклу, зелень и листовой салат. Пора сажать и капусту семенами: она получится поздней, в чем есть море плюсов.
Одна из важных задач на вторые майские — приведение в порядок газона. Его нужно покосить — так станут заметнее проплешины, а затем заняться «штопкой»: аккуратно вырезать полысевшие места, утрамбовать в них новый почвогрунт, подсеяв свежую газонную траву. Места «штопки» рекомендуется прикрыть спанбондом, а остальной газон подкормить удобрениями, обязательно предварительно проколов почву вилами или специальными приспособлениями-аэраторами.
Чтобы получить ранний картофель, укройте землю черной пленкой на пару дней, чтобы она прогрелась, а затем посадите пророщенные клубеньки. Посадки картофеля до прорастания тоже можно держать укрытыми — так рост пойдет быстрее.
Татьяна Иваненко, повар второй категории:
— На праздники очень советую сварить майские щи. Все делаете как обычно, но добавляете при варке мелко нарезанную ошпаренную крапиву и кислицу — заячью капусту, ее сейчас очень много в лесу. Если на участке уже поднялся щавель, смело беритесь за зеленые щи из щавеля с добавлением той же крапивы, очень вкусно!