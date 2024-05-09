В Исландии закончилось извержение вулкана, начавшееся в марте

«Эксперты из департамента гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации управляли беспилотниками над местом извержения на горе Сундхнукур прошлой ночью (по местному времени — ред.) — в кратере не было никакой активности. Вулканическая активность снижалась вчера, а прошлой ночью из кратера не было видно никаких брызг лавы. Это вулканическое извержение, которой длилось почти 54 дня, таким образом, завершилось», — цитирует издание текст заявления метеослужбы.
При этом ведомство указывает, что накопление магмы под вулканической системой Свартсенги продолжается, и есть вероятность, что магма вскоре потечет обратно к ряду кратеров Сундхнукагигар.
В марте сообщалось, что извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии, власти эвакуировали жителей города Гриндавик.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться.
Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова.