Деньги без налогов. Сколько можно заработать, продав излишки урожая с дачи
Закон позволяет не регистрировать доход, полученный с продажи урожая.
Закон позволяет не регистрировать доход, полученный с продажи урожая.
Как правило, у дачников остаются излишки урожая, которые обычно раздаются родственникам или знакомым или идут на заготовки на зиму. Однако есть еще один вариант распорядиться ими — продать. Эксперты aif.ru подсчитали, сколько именно можно выручить.
Согласно российскому законодательству, дачники имеют право продавать свой урожай и не платить при этом налог. Но, чтобы не столкнуться с проблемами, рассказал адвокат Тимур Харди, владельцы дачных участков должны следовать определенным правилам.
«Так, размер земельного участка не должен превышать 50 соток, урожай должен быть выращен самостоятельно. Наемные сотрудники к выращиванию и уборке урожая привлекаться не должны. Данная особенность выращивания урожая должна быть подтверждена специальной справкой от администрации СНТ или органа муниципального управления. Справка оформляется один раз в сезон. Реализацией выращенных фруктов и овощей следует заниматься на сезонной ярмарке. Кроме того, излишки урожая можно продавать на территории СНТ. Многие покупатели специально приезжают на дачи в поисках более дешевых фруктов и овощей», — отметил эксперт.
«Доходы от продажи урожая можно официально зарегистрировать, став самозанятым — плательщиком налога на профессиональный доход. Но это лишь в том случае, если площадь земельного участка превышает 50 соток. Если урожай собирается с меньшей площади, то выплачивать налоги не нужно, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход — тоже», — уточнил юрист.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская добавила, что, как правило, избыточная продукция с дачи и сада продается на фермерских рынках.
«Помидоры, огурцы, перцы, кабачки, баклажаны, вишня, нектарины, персики, сливы — все представлено во множестве вариантов. Но попробуем рассчитать объем урожая. В теплице 3 на 6 метров можно посадить 20−25 кустов томатов, которые дадут 225 кг урожая, 30−35 кустов огурцов, валовой сбор — 230−240 кг, валовой сбор перца может составить 120 кг. Часть урожая хозяйка оставит себе, часть, скорее всего, пропадет из-за болезней растений, неправильного хранения и перевозки», — предположила эксперт.
При этом, подчеркнула Лебединская, по данным Росстата, средняя цена реализации томатов на фермерском рынке обычно на 50−55% выше, чем в сетевых магазинах.
«Например, в Поволжье таким образом томаты “от бабушки” стоили летом 2023 года 160−200 ₽ за 1 кг, огурцы 140−160 ₽, цена яблок начиналась от 200 ₽ Дороже других на рынке ценилась зелень (укроп, петрушка, кинза) — от 850 рублей за 1 кг. Итого, в среднем в месяц с учетом годовой инфляции и того, что реализована будет лишь часть продукции, доход будет составлять около 60 тыс. руб.», — подсчитала экономист.
Однако в этом году может найтись еще один фактор, влияющий на численность и качество урожая — погодные условия. Ранее эксперты рассказывали, что майские морозы оказать негативное влияние на садовые деревья, однако все зависит от их интенсивности и продолжительности.