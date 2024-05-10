11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Эксперт Бакланова рассказала о последствиях майских снегопадов

Заморозки могут привести к сокращению урожая.

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Эксперт Бакланова рассказала о последствиях майских снегопадов | Источник: Аргументы и факты

Резкое похолодание в мае может стать губительным для многих растений, что впоследствии приведет к существенному сокращению урожая. Об этом заявила эксперт-аналитик торговой агроплатформы «Зерно-Агрегатор» Татьяна Бакланова в разговоре с «Российской газетой».

По словам эксперта, теплый апрель стимулировал рост побегов и распускание листьев у растений, также в это время во многих регионах РФ начались посевные кампании. Однако заморозки и снегопад могут значительно навредить некоторым культурам.

Так, наибольшему урону подвержены цветущие плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, вишни, крыжовник, смородина, виноград и другие).

«Поврежденные заморозками цветки погибают, пыльца в них становится стерильной. Такие цветки не завязывают плодов и ягод, что приводит к резкому снижению урожая», — объяснила она.

Кроме того, заморозки могут повлиять на снижение урожая сахарной свеклы, которая наиболее уязвима к холодам. Также на низкие температуры негативно реагируют яровые и озимые зерновые в период роста.

При этом некоторые растения, напротив, остаются устойчивыми к холодам. Специалист выделила малину и ежевику как наиболее стойкие ягоды, а среди огородных культур — картофель, лук и редис.

«Оценить ущерб, который нанесли регионам майские заморозки, можно будет в течение двух недель. При этом остается вероятность, что в некоторые регионы похолодание вернется снова», — предупредила она.

Ранее в Росгидромете заявили, что глобальные изменения климата вызвали майские снегопады в некоторых регионах России.

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