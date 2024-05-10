Эксперт Бакланова рассказала о последствиях майских снегопадов
Заморозки могут привести к сокращению урожая.
Заморозки могут привести к сокращению урожая.
Резкое похолодание в мае может стать губительным для многих растений, что впоследствии приведет к существенному сокращению урожая. Об этом заявила эксперт-аналитик торговой агроплатформы «Зерно-Агрегатор» Татьяна Бакланова в разговоре с «Российской газетой».
По словам эксперта, теплый апрель стимулировал рост побегов и распускание листьев у растений, также в это время во многих регионах РФ начались посевные кампании. Однако заморозки и снегопад могут значительно навредить некоторым культурам.
«Поврежденные заморозками цветки погибают, пыльца в них становится стерильной. Такие цветки не завязывают плодов и ягод, что приводит к резкому снижению урожая», — объяснила она.
Кроме того, заморозки могут повлиять на снижение урожая сахарной свеклы, которая наиболее уязвима к холодам. Также на низкие температуры негативно реагируют яровые и озимые зерновые в период роста.
При этом некоторые растения, напротив, остаются устойчивыми к холодам. Специалист выделила малину и ежевику как наиболее стойкие ягоды, а среди огородных культур — картофель, лук и редис.
«Оценить ущерб, который нанесли регионам майские заморозки, можно будет в течение двух недель. При этом остается вероятность, что в некоторые регионы похолодание вернется снова», — предупредила она.
Ранее в Росгидромете заявили, что глобальные изменения климата вызвали майские снегопады в некоторых регионах России.