У побережья Тайваня произошло землетрясение
ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.
ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 15.45 (10.45 по мск) в акватории у побережья уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.