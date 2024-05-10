12:02 (мск), источник: © РИА Новости

У побережья Тайваня произошло землетрясение

ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.

У побережья Тайваня произошло землетрясение | Источник: © РИА Новости

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 15.45 (10.45 по мск) в акватории у побережья уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.

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