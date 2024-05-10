На Земле началась сильная магнитная буря
Возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3.
Возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3.
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Согласно данным мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.
Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце.
Всего за последние две недели произошло десять вспышек класса X и большое количество вспышек класса М. Некоторые из них сопровождались выбросами солнечной плазмы.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.