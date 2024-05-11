Вильфанд заявил, что почти во всех регионах России температура воздуха ниже нормы
Исключением стала Сибирь.
Исключением стала Сибирь.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Температура воздуха близка к климатической норме только в южных районах западных и центральных регионов Сибири. Кроме того, на двух третьих территории России еще лежит снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Теплая погода сейчас только на юге Западной Сибири и юге Средней Сибири, а в остальных регионах она ниже нормы. Снег лежит еще на двух третьих территории страны. Май в этом году холодный», — сказал он.
Метеоролог рассказал, что температура близка к климатической норме в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также на юге Красноярского, Забайкальского краев и на Алтае.