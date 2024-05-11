Куренков: повышение штрафов сократило число нарушителей правил сжигания сухой травы

«Два года назад штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличились в разы. Так, за сжигание сухой травы в нарушение установленного запрета максимальный размер административного наказания увеличен с 3 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — с 20 до 60 тыс., юридических — с 200 до 500 тыс. Для потенциальных нарушителей это стало сдерживающим фактором — их стало меньше», — процитировали в пресс-службе МЧС слова Куренкова.
При этом, как отметили в пресс-службе, причиной большинства природных пожаров неизменно остается человеческий фактор. «Неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог сухой растительности превращаются в стихийные палы и наносят непоправимый ущерб людям, флоре и фауне», — сказали в ведомстве. Как отметил Куренков, при пожаре важно действовать правильно. В первую очередь, по его словам, необходимо сообщить о возгорании по телефонам 101 или 112. Неоправданный риск зачастую приводит к трагедии. Тушить своими силами можно лишь на начальной стадии и если нет угрозы жизни и здоровью.
В МЧС также добавили, что для многих людей, которые не могут выехать за город, излюбленным местом отдыха становятся городские парки. При этом устраивать пикник в них можно только на специально отведенных площадках. «Территория должна быть отсыпана негорючим материалом: галькой, песком. Вблизи не должно быть деревьев», — отметили в пресс-службе.
Власти регионов и местного самоуправления могут ограничивать использование открытого огня, а также использование мангалов в городских парках, вводя особый противопожарный режим. В период его действия категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках. Также устанавливаются запреты на посещение природных территорий. Такая временная мера помогает предупредить пожары, подчеркнули в МЧС.