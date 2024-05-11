В московском «Аптекарском огороде» расцвели первые пионы
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первые пионы расцвели в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщили журналистам в пресс-службе огорода.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первые пионы расцвели в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщили журналистам в пресс-службе огорода.
«Первые пионы в Москве расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород”, — рассказали в пресс-службе.
Там также рассказали, что в коллекции сада есть и травянистые, и редкие древовидные пионы. Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 сантиметров и имеют самую разнообразную окраску — от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.
«В “Аптекарском огороде” представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ИТО-гибриды таких сортов, как 'Hillary', 'Bartzella' и других», — добавили в пресс-службе.