11:01 (мск), источник: © РИА Новости

В московском «Аптекарском огороде» расцвели первые пионы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первые пионы расцвели в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщили журналистам в пресс-службе огорода.

В московском «Аптекарском огороде» расцвели первые пионы | Источник: © РИА Новости

«Первые пионы в Москве расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород”, — рассказали в пресс-службе.

Там также рассказали, что в коллекции сада есть и травянистые, и редкие древовидные пионы. Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 сантиметров и имеют самую разнообразную окраску — от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.

«В “Аптекарском огороде” представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ИТО-гибриды таких сортов, как 'Hillary', 'Bartzella' и других», — добавили в пресс-службе.

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