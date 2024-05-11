Уровень сильнейшей с 2003 года магнитной бури снизился
Степень возмущенности магнитного поля Земли снизилась с максимального уровня G5, но продолжает оставаться высокой, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Этой ночью уровень магнитной бури на Земле был максимальным — G5, сейчас ее интенсивность снизилась, но все еще остается высокой, сообщили ученые. Из-за бури во многих частях планеты наблюдалось нетипичное для них северное сияние.