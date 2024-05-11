На Кубани прогнозируют ливни с градом
КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют с 11 по 13 мая ливни с градом в Краснодарском крае, порывы ветра могут достигать 25 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют с 11 по 13 мая ливни с градом в Краснодарском крае, порывы ветра могут достигать 25 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«До конца суток 11 мая, а также 12 и 13 мая в южной половине Краснодарского края ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в этой связи объявлено штормовое предупреждение.
Спасатели рекомендуют обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.