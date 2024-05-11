11:57 (мск), источник: ТАСС

В Волгоградской области снова прогнозируют заморозки до минус пяти градусов

ВОЛГОГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Заморозки до минус пяти градусов ожидаются на территории Волгоградской области с 12 по 14 мая. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

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Источник: belta.by

«Ночью и утром 12 мая по северу Волгоградской области, ночью и утром с 13 по 14 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — говорится в сообщении.

Ранее заморозки до минус пяти градусов наблюдались в отдельных районах Волгоградской области 4 и 5 мая, а также 9 и 10 мая. Как сообщили в региональном комитете сельского хозяйства, мониторинг состояния сельскохозяйственных культур на фоне заморозков проводят специалисты. После получения полной информации будет решаться вопрос о необходимости введения режима ЧС.

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