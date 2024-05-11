В Китае объявили красный уровень предупреждения из-за магнитной бури
ПЕКИН, 11 май — РИА Новости. Национальный центр прогнозирования космической погоды Китая объявил «красный» уровень предупреждения в связи с мощной магнитной бурей.
ПЕКИН, 11 май — РИА Новости. Национальный центр прогнозирования космической погоды Китая объявил «красный» уровень предупреждения в связи с мощной магнитной бурей.
Как следует из заявления, опубликованного в субботу на официальном сайте центра, в первой половине дня 11 мая по пекинскому времени (разница с Москвой +5 часов) произошло «мощное геомагнитное возмущение». Kp-индекс достиг самого высокого — девятого уровня, что соответствует «красному» уровню предупреждения.
В центре отметили, что это «самая сильная геомагнитная буря с ноября 2004 года». По прогнозу ученых, геомагнитное поле сохранится на уровне геомагнитной бури «в ближайшие 11−13 дней».
В заявлении указывается, что магнитная буря, в частности, может повлиять на качество радиосвязи, точность навигации и позиционирования.
В КНР действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Красным цветом обозначается высший уровень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий уровни.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад.
Корональные выбросы массы представляют собой взрывы плазмы Солнца. Достигая Земли они вызывают геомагнитную бурю. Во время сильной геомагнитной бури корональный выброс может взаимодействовать с магнитным полем Земли, нарушая его и посылая импульсы электрического тока по линиям электропередачи, что может привести к повреждению оборудования.