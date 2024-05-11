В Москве завершили работы по высадке виолы

«С установлением стабильных положительных температур воздуха провели мероприятия по высадке виолы, которая традиционно появляется на клумбах первой, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. В общей сложности высадили более 4,6 миллионов саженцев, они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей», — сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в городских теплицах продолжается подготовка цветочной рассады.
«При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени», — пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который прошел в апреле, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.