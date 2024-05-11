14:26 (мск), источник: MOS.Ru

Москвичей предупредили о заморозках

Температура может опуститься до минус одного градуса.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 82% 754 мм рт. ст. +14°
Москвичей предупредили о заморозках | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 11 по 12 мая в ночные и утренние часы в столице ожидаются заморозки.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Если это возможно, лучше ограничить время пребывания на улице. Выходя из дома, стоит выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь. При первых признаках обморожения необходимо растереть охлажденные места.

Автомобилистам необходимо внимательно следить за дорогой и не допускать аварийных ситуаций.

В случае необходимости рекомендуется звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.

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