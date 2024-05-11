Москвичей предупредили о заморозках
Температура может опуститься до минус одного градуса.
Температура может опуститься до минус одного градуса.
С 11 по 12 мая в ночные и утренние часы в столице ожидаются заморозки.
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Если это возможно, лучше ограничить время пребывания на улице. Выходя из дома, стоит выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь. При первых признаках обморожения необходимо растереть охлажденные места.
Автомобилистам необходимо внимательно следить за дорогой и не допускать аварийных ситуаций.
В случае необходимости рекомендуется звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.